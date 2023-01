Pogranicznicy znaleźli zwłoki w Puszczy Białowieskiej. Czy to była migrantka?

Do tego wypadku doszło w czwartek tuż przed godz. 19. Na ul. Sienkiewicza w Białymstoku doszło do potrącenia kobiety. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 27-latka piesza weszła na czerwonym świetle na przejście dla pieszych pod jadący autobus komunikacji miejskiej - informuje sierżant sztabowy Malwina Trochimczuk, oficer prasowy KMP w Białymstoku. Kobieta została zabrana do szpitala.

Autobusem kierował 28-letni mężczyzna. Uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają teraz szczegółowe okoliczności wypadku.

