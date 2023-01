Andrzej z Plutycz mówi o pieniądzach, a potem apeluje do fanów. Internauci poirytowani. Dawno nie było takiej burzy!

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz konsekwentnie rozwija swój kanał na YouTube, który wkrótce osiągnie oszałamiające 100 tys. subskrypcji. Rolnik z Podlasia kilka dni temu opublikował filmik, na którym pokazuje jak rąbie siekierą drewno. - W nowym roku życzę każdemu dużo zdrowia, szczęścia no i teraz wiadomo, teraz każdy na pieniądze chytry, to i pieniędzy - powiedział Andrzej. Mężczyzna zaprezentował swoje umiejętności, jeśli chodzi o rąbanie drewna. Andrzej pracował na podwórku, tuż przy ogromnej kałuży. Błoto przed domem Gienka i Andrzeja jest słynne na całą Polskę. Mimo prób, nie udało się załatwić tego uciążliwego problemu. Mężczyzna pokusił się o małą dygresję. - Dobry Mikołaj może by mi wreszcie te podwórko z mojego błota... Jakąś firmę podesłał. To by była sensacja. Żeby błoto zlikwidował z mojego podwórka - przyznał bez ogródek Andrzej z Plutycz. Pod filmem pojawiło się 350 komentarzy. Trzeba przyznać, że dawno nie było takiej burzy w komentarzach. Internauci skrytykowali niemal każdy aspekt filmiku zatytułowanego: "Rąbanie drewna na opał Układanie Czy Andrzej z Plutycz zdąży przed zimą????"

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz: "teraz każdy na pieniądze chytry". Mnóstwo komentarzy internautów

Internauci skrytykowali Andrzeja za to czym i jak rąbał drewno oraz oburzyli się na apel o pomoc w usunięciu błota z podwórka. "Ta siekierka to do rąbania gałązek, a nie do grubych pieńków", "wstyd błota pełno", "średniowiecze". I to są tylko te delikatniejsze komentarze. Jeden z internautów napisał jednak, że ma to swój klimat: "Żyjecie jak u Pana Boga za piecem. Z chęcią bym w takich klimatach poobcował. Może agroturystyka?". Jakiś czas temu Andrzej w rozmowie z innym bohaterem serialu Rolnicy. Podlasie odniósł się do tematu błota na swoim podwórku. - Dziwują się, że u mnie na podwórku błoto. I tutaj też, jak krowy biegają, jest błoto. Wszędzie będzie błoto. Od hodowli musi być błoto - oznajmił Andrzej z Plutycz. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę na Fokus TV o godz. 20.15.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz skończył 40 lat! Tak się zmieniał w serialu. Zobaczcie zdjęcia!

Sonda Rolnicy. Podlasie. Czy Andrzej z Plutycz dba o swoje gospodarstwo? Tak Nie Trudno powiedzieć...