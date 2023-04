Andrzej z Plutycz niespodziewanie powiększył swój majątek. Dosadny komentarz internauty. "Nie sztuka..."

Rolnicy. Podlasie. Ostatnie działania Andrzeja z Plutycz mogą imponować. 40-letni rolnik inwestuje w swoje gospodarstwo, pięknie wyremontował swój dom (plany ma ambitne), a teraz powiększył areał. - Dzisiaj będę siać owies na nowej działce, którą dostałem w tym roku. Zobaczymy jaka sytuacja na polu, czy nie jest grząsko. To jest nowa działka, nic nie wiem - oznajmił na początku filmiku Andrzej Onopiuk. - Tam jest około hektara pola - dodał 40-latek. Mężczyzna jak zapowiadał, tak zrobił. Pojechał na pole i posiał owies. Mężczyzna tradycyjnie już zachęcić do subskrybowania jego kanału Gienek i Andrzej Plutycze, który zbliża się do 100 tys. subskrypcji. Pod filmem pojawiło się ponad 400 komentarzy, czyli więcej niż żyje ludzi w Plutyczach. "To super, że masz nowe ziemię" - napisał pan Zdzisław. Inny internauta odpisał mu: "To nie sztuką nabrać pola, ale trzeba je jeszcze później uprawić, obsiać dobrym materiałem siewnym żeby coś z tego było, a nie nasypać pośladu do siewnika i jeździć żeby jeździć po tym polu". Andrzeja oraz Gienka z Plutycz można oglądać w każdą niedzielę na kanale Fokus TV. Premierowe odcinki są emitowane o godz. 20.15.

