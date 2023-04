Białostoczanka przyjechała zgłosić awanturę z mężem. Może trafić do więzienia na 2 lata

Zwiedzał Polskę i okradał dyskonty. Zatrzymali go podlascy policjanci

Syryjczyk spadł z 5-metrowego muru na granicy. Trafił do szpitala

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w Poniedziałek Wielkanocny (10.04) przed godz. 22. Na komisariat przyjechała kobieta, która chciała zgłosić rodzinną awanturę. - Dyżurującego policjanta poinformowała, że najpierw wypiła kilka drinków, a później pokłóciła się z mężem. Po kłótni postanowiła zgłosić całą sytuację. Powiedziała też funkcjonariuszowi, że do komisariatu przyjechała samochodem i zaparkowała tuż przy wejściu - powiedział oficer prasowy KMP w Białymstoku. Jak się okazało, kobieta miała blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Białostoczanka straciła prawo jazdy, a za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności.

