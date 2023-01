Człowiek-pająk z Bielska Podlaskiego. Dostał "szlaban" od rodziców, więc wyszedł przez balkon. 34-latek spadł

Policjanci z Bielska Podlaskiego otrzymali wieczorem nietypowe zgłoszenie. Informacja dotyczyła mężczyzny, który przez balkon próbuje wyjść z domu. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, pod blokiem stała karetka pogotowia, która badała 34-latka. - Mundurowi ustalili, że mężczyzna chciał wyjść z domu. Dostał jednak "szlaban" od rodziców, ponieważ był nietrzeźwy. Bielszczanin postanowił mimo wszystko wyjść z mieszkania, ale przez balkon nie zważając, że to trzecie piętro - informuje oficer prasowy KPP w Bielsku Podlaskim. Mężczyzna schodząc po balkonach spadł z drugiego piętra na daszek znajdujący się poniżej. Na szczęście 34-latkowi nic się nie stało.

Człowiek-pająk z Bielska Podlaskiego. W pokoju 34-latka znaleziono narkotyki

- Uwagę mundurowych wzbudziło jednak zachowanie mężczyzny, który zdenerwował się na ich widok. Dzielnicowi, będąc w mieszkaniu 34-latka, zauważyli szklane lufki leżące na stole. Okazało się, że mężczyzna w swoim pokoju ukrywał narkotyki - dodaje oficer prasowy. W szufladzie znaleziono torebkę foliową z suszem oraz drugą z białym proszkiem. Wstępne badania narkotesterami wykazały, że była to marihuana oraz amfetamina. 34-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Za to przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

