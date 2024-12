"Zostaliśmy oszukani". Budowa drogi S19 w Podlaskiem. Rolnicy są wściekli

- Dziś tam jest już wylany asfalt, a my, zamiast odszkodowań, dostaliśmy pisma, zmieniające wartość odebranych gruntów! Wycena spadła z pierwotnie obiecanych 75 na 63 zł za każdy metr kwadratowy - mówi Łukasz Lewkowski (40 l. ) z Dobrzyniewa. - To rozbój w biały dzień! Czujemy się oszukani i zlekceważeni. Wojewoda napluł nam w twarz! – wtórują mu inni właściciele ziemi.

Budowa S19 w Podlaskiem. Rolnicy czują się oszukani

Jak informuje GDDKiA, S19 w województwie podlaskim będzie miała około 177 km. W tej chwili w budowie jest siedem odcinków drogi ekspresowej o łącznej długości ponad 91 km oraz 5 km dwujezdniowej drogi krajowej nr 19 klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) w rejonie przejścia granicznego w Kuźnicy. Trzy odcinki S19 są natomiast na etapie projektowania (łączna długość prawie 46 km), a trzy fragmenty czekają na rozstrzygnięcie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

- Od lat wiedzieliśmy, że przez nasze tereny planowana jest trasa nowej drogi S19 Via Carpatia. W najczarniejszych snach nie sądziliśmy, że zostaniemy tak potraktowaniu przez własne państwo! – rolnicy nie kryją oburzenia. Jak mówią, w sierpniu wyceniono ich ziemie na 75 zł.

- To było mało, bo na tym terenie metr ziemi kosztuje 160 zł. Mamy niezależne wyceny ekspertów. Powstają tu osiedla domów, Białostoczanie szukają działek pod budowę. Jednak nie protestowaliśmy, bo rozumieliśmy, że budowa dróg jest ważna dla nas wszystkich. Teraz, zamiast gotówki dostaliśmy skandaliczne nowe wyceny! - denerwują się podlascy rolnicy.

Z ostatniego komunikatu GDDKiA wynika, że budowa na odcinek Białystok Północ - Dobrzyniewo (9,5 km) została podpisana z wykonawcą (w systemie Projektuj i buduj) 14 maja 2024 r. Prace budowlane na odcunku Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód (10,2 km) już trwają. Planowane oddanie do ruchu tego odcinka to 2026 rok.

"Zostaliśy oszukani i wykorzystani"

- Każdy z nas traci od kilkudziesięciu do kilkuset tyś. złotych. Nie odkupimy gruntów za te pieniądze. Dla niektórych rodzin to jest dramat. Rolnik ze wsi Krynice stracił kilka hektarów. Nie tylko oszukano go na 400 tysięcy złotych. Dalsze prowadzenie gospodarstwa nie miało żadnego sensu. Musiał sprzedać krowy, gospodarstwo upadło, rodzina straciła jedyne źródło utrzymania. Do dzisiaj nie otrzymał odszkodowania. Jak Ci urzędnicy mogą w ogóle spać spokojnie? – pyta Rafał Żukowski (39 l.).

- Ja nie zbuduję już wymarzonego domu. Zabrano mi fragment działki, dzieląc moją ziemię na pół. Zostały dwa ogryzki po obu stronach drogi. Są już bezwartościowe. Za to nikt mi nie zapłaci. Zostaliśy oszukani i wykorzystani! - mówi Mateusz Lewkowski (34 l.).

Via Carpatia w Polsce

Via Carpatia ma łączyć Europę Północną i Południową. Na terenie Polski będzie miała on około 700 km długości. Zaczyna się w Budzisku (granica państwa z Litwą), przez Białystok i Lublin prowadzi do Barwinka (granica państwa ze Słowacją). W Polsce Via Carpatia będzie docelowo przebiegać przez pięciu województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

- Droga jest ważna, ale nie można budować na ludzkiej krzywdzie. Jedną decyzją, tylko w naszej gminie, na samym obniżeniu kwoty, GDDKiA oszczędza 10 mln złotych. Powinni szukać oszczędności gdzieś indziej, nie na nas! - mówią mieszkańcy.