Lista artystów, którzy wystąpią na Disco pod Gwiazdami Białystok 2023 jest bardzo długa. Na scenie zlokalizowanej na kampusie Politechniki Białostockiej zobaczymy takich artystów oraz zespoły: Doda, Viki Gabor, Daria Marx, Kasia Wilk, Olivia Adams, ATC, Mikolas Josef, Oskar Cyms, Mezo & Liber, Velvet, Loona, Fun Factory, Skolim, Minelli, Akcent (chodzi o zespół Akcent z Rumunii), Komodo & Thomas Sykes, Thomas Anders & Modern Talking, Ricchi e Poveri.

Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Otwarcie bram nastąpi o godz. 18. Wejście od strony ulicy Wiejskiej i Zwierzynieckiej. Początek transmisji w telewizji Polsat od godz. 20.05. – Disco Pod Gwiazdami wraca do stolicy Województwa Podlaskiego! To muzyczna perełka na letniej i festiwalowej mapie naszego regionu. Jako gospodarz tego wydarzenia zapraszam wszystkich na koncerty polskich i światowych gwiazd, które po raz kolejny odbędą się na terenie Politechniki Białostockiej – zaprasza Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Co ciekawe, Disco pod Gwiazdami to nie jedyny koncert, który 23 czerwca odbędzie się w Białymstoku. Na Rynku Kościuszki, w ramach dni miasta, wystąpi Blanka, Viki Gabor, LemON, Michał Szpak. Szczegóły tutaj: Dni Białegostoku 2023. Blanka, Viki Gabor, Michał Szpak. Zapowiada się rewelacyjny koncert na Rynku Kościuszki