Emilia Korolczuk z Rolnicy. Podlasie zaczyna nowy rozdział w życiu. Wkrótce wszystko będzie jasne

Już wkrótce Polacy będą wybierać prezydentów miast, wójtów, burmistrzów oraz radnych. Wśród kandydatów nie brakuje znanych twarz. Gwiazda serialu Rolnicy. Podlasie - Emilia Korolczuk, poinformowała, że startuje w wyborach 2024 na radną. - W końcu ja w troszkę niecodziennej wersji, bo jako kandydatka na Radną - napisała 37-latka. Właścicielka słynnego Rancza Laszki dołączyła do postu piękne i eleganckie zdjęcie (możecie je zobaczyć na dole artykułu). Kobieta z pewnością może liczyć na głosy swoich fanów. Post zdobył prawie 7 tys. reakcji i ponad 300 komentarzy. Sprawdziliśmy profil kandydatki na oficjalnie stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Dowiadujemy się z niego, że Emilia Korolczuk to kandydatka do Rady Miejskiej w Zabłudowie w wyborach samorządowych 2024. 37-letnia mieszkanka Laszek startuje z KWW Mieszkańcy Gminy Zabłudów; okręg wyborczy numer 14 w wyborach do Rady Miejskiej w Zabłudowie. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.

Przypomnijmy, że 37-latka posiada już jakieś doświadczenie, bo do tej pory była sołtysem wsi Laszki. Ciekawe, jak się będzie sprawować w roli radnej, o ile oczywiście zbierze odpowiednią ilość głosów. Emilię Korolczuk można oglądać w każdą niedzielę w serialu Rolnicy. Podlasie. Premierowe odcinki są emitowane o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk razem z babcią pracują w ogródku

Tak mieszka Emilia Korolczuk. Zdjęcia z Rancza Laszki. Zobacz zdjęcia: