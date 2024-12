Spis treści

Kolęda 2024/2025. Nowy zwyczaj księży

Choć mamy dopiero początek grudnia, to w wielu parafiach w Polsce rozpoczął się właśnie sezon kolęd. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o nowym zwyczaju duchownych, który podoba się wielu Polakom. Okazuje się bowiem, że od kilku lat księża z ministrantami odeszli do schematu pukania do każdego domu i mieszkania przed wizytą duszpasterską. Teraz sprawa została nieco bardziej usprawniona - duchowni wymagają wcześniejszego wykazania inicjatywy ze strony parafian, którzy chcą, by w okresie kolęd ich dom odwiedził ksiądz. Ci więc, którzy nie życzą sobie wizyty duszpasterskiej, po prostu się nie zgłaszają.

Ta kwestia to jednak niejedyna zmiana. Rewolucja zaszła także w przypadku zbierania pieniędzy do kopert. Dawniej wierni nie byli raczej świadomi, na co przekazywane są owe finanse, lecz teraz coraz więcej parafii informuje, na jaki cel zbierane są środki, więc wszystko jest bardziej transparentne.

Ile dać do koperty po kolędzie? Wytyczne księdza zaskoczyły wiernych

Choć tak jak wspominaliśmy, coraz więcej parafii do zbierania pieniędzy do kopert podchodzi inaczej niż przed laty i dzieli się z wiernymi informacją, na co wydane zostaną pieniądze, to i tak zdarza się, że niektórzy duchowni zaskakują swoimi zasadami.

Idealnym na to przykładem może być m.in. sytuacja sprzed dwóch lat, kiedy to w parafii Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi opublikowano "praktyczne porady" dotyczące kolędy. Wierni, sugerując się zawartymi tam zasadami powinni przekazać duchownemu opłatę w wysokości 500 zł jeśli mówimy o całej rodzinie, natomiast osoby samotne miały dawać po 250 zł. Co sadzicie o takich oczekiwaniach? Dajcie znać na naszych social mediach!