Kiedy ferie zimowe 2023? Terminarz dla wszystkich województw

Kiedy rozpoczną się ferie zimowe 2023 w Polsce?

Uczniowie nie wyobrażają sobie roku szkolnego bez wakacji i poprzedzających je ferii zimowych. Zimowa przerwa urlopowa pozwala młodym ludziom zaczerpnąć tchu po kilku miesiącach nauki, odpocząć i naładować baterie przed drugą połową roku szkolnego, kiedy będą miały miejsce decydujące o końcowych ocenach sprawdziany i egzaminy. Ferie zimowe to też szansa dla branży turystycznej, która w tym okresie może liczyć na wzrost przychodów. W tym okresie dzieci i młodzież szaleją na śniegu, jeżdżą na sankach, nartach oraz łyżwach. Popularne są też wyjazdy w góry. Co istotne, zimowa przerwa od nauki jest w Polsce podzielona na cztery tury, a to oznacza, że uczniowie z woj. podlaskiego będą mieli fermie zimowe w innym terminie niż np. woj. dolnośląskiego. Terminarz ferii zimowych 2023 w Polsce reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Przejdź do galerii i sprawdź, kiedy rozpoczną się ferie w twoim województwie.

Ferie zimowe 2023. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zimowej przerwy od nauki. Terminarz dla 16 województw

Sonda Gdzie chętniej wybrałbyś się na ferie zimowe? Do ciepłych krajów Na narty