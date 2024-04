Kolejne przypadki łamania ciszy wyborczej na Podlasiu. Policja odnotowała 17 zgłoszeń

Kolejne incydenty wyborcze na Podlasiu

Jak poinformował w niedzielę po południu rzecznik podlaskiej policji podinsp. Tomasz Krupa, od początku ciszy wyborczej do godz. 15:00 odnotowano w regionie 17 zdarzeń w tym dwa przestępstwa. Dwa najważniejsze zgłoszenia policjanci z województwa podlaskiego otrzymali w sprawie agitacji wyborczej oraz zniszczenia baneru wyborczego. Jak podał Krupa zgłoszenie dotyczy kandydatki do rady gminy w Płaskiej, która miała dowozić osoby na głosowanie. Kandydatka miała także udzielić korzyści majątkowej jednej osobie, by nakłonić ją do głosowania w określony sposób. Drugie zgłoszenie dotyczyło zniszczenia banneru wyborczego w Białymstoku. "Policjanci w związku ze zgłoszeniami prowadzą czynności procesowe" - poinformował Krupa.

Pozostałe incydenty łamania ciszy wyborczej na Podlasiu dotyczą:

ustawianie urządzenia ogłoszeniowego, by prowadzić kampanię wyborczą w Sejnach,

umieszczenie ulotek różnych kandydatów w pobliżu lokalu wyborczego w Hajnówce,

niszczenie i rozwieszanie plakatów,

agitację poprzez rozsyłanie smsów w Białymstoku

Cisza wyborcza w Polsce

Cisza wyborcza trwa w Polsce od soboty 6 kwietnia. Jej zakończenie planowane jest na godzinę 21.00 w niedzielę 7 kwietnia. Państwowa Komisja Wyborcza może przedłużyć czas jej obowiązywania, jednak w niedzielny poranek przewodniczący PKW, sędzia Sylwester Marciniak przekazał, że nie ma przesłanek, aby okres trwania ciszy wyborczej przedłużyć.