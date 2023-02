Wizerunek i pełne dane Anny Rudź znajdują się na stronie podlaskiej policji. Kobieta jest poszukiwana na podstawie Art. 286 § 1 Kodeksu karnego, który mówi: "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8." Kobieta ostatni raz była zameldowana na ul. Barszczańskiej w Białymstoku. Osoby, które znają miejsce pobytu 26-latki proszone są o kontakt z policją.

Policjanci z Białegostoku prowadzą poszukiwania jeszcze m.in. za 30-letnią Julitą oraz 31-letnią Izabelą.

