Mąż podejrzany o skatowanie żony

Trojaczki w Łomży. Dzieci przyjechały z mamą na badania. "Na ten moment nie mamy co narzekać"

19-latek włamał się do szkoły. Dobrze wiedział, co chce zabrać. Grozi mu 10 lat więzienia

Więzienie za włamanie do szkoły

Nowe fakty w sprawie śmierci 40-letniej kobiety we wsi Stare Motule (gm. Filipów, pow. suwalski). Jej mąż usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie za kratami. - Mężczyzna stosował przemoc wobec kobiety od około roku. Jesteśmy już w posiadaniu wstępnych wyników sekcji zwłok, ale na razie nie będą one ujawniane do czasu zebrania bardziej szczegółowych informacji - powiedział lokalnemu portalowi suwalki24.pl, Wojciech Piktel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

Zwłoki kobiety zostały ujawnione w niedzielę (12 lutego). Według lokalnych mediów, kobieta została śmiertelnie pobita. Informacje dotyczące rodzaju prowadzonej przez mężczyznę działalności, które podaliśmy za portalem suwalki24.pl, okazały się nieprawdziwe.

Sonda Czy sprawcy zabójstw powinni od razu trafiać za kraty na dożywocie? Tak. Nie. Trudno powiedzieć.