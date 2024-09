Mężczyzna spadł z masztu telekomunikacyjnego. Tragedia na Podlasiu

i Autor: Shutterstock

Tragiczny wypadek

Mężczyzna spadł z masztu telekomunikacyjnego. Reanimacja nie pomogła. Tragedia niedaleko Siemiatycz

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło we wsi Kułygi (woj. podlaskie). Mężczyzna spadł z dużej wysokości. Niestety nie udało się go uratować pomimo reanimacji.