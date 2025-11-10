- Przewodnik po Puszczy Białowieskiej nagrał zaskakujące spotkanie dzikich zwierząt.
- Duży jeleń, zajęty węszeniem, natknął się na jeszcze większego żubra, co wywołało nieoczekiwaną reakcję.
- Zobacz, dlaczego nawet samiec jelenia musiał ustąpić miejsca żubrowi i co to oznaczało!
Białowieża. Spotkanie jelenia z żubrem. Jest wideo
Ponad 6 tys. reakcji pojawiło się pod wideo przewodnika Oliwiera Myki, któremu udało się nagrać spotkanie między samcami jelenia i byka. Mężczyzna oprowadza turystów po Puszczy Białowieskiej i terenie Biebrzy, a fascynującą scenę zarejestrował kamerą w pierwszym z powyższych miejsc.
Na nagraniu (na dole artykułu) widzimy jelenia, który zaaferowany węszeniem na bagiennym terenie w środku lasu dopiero w ostatniej chwili dostrzega wyłaniającego się zza drzew żubra. Zaskoczone zwierzę stoi na początku nieruchomo, ale po chwili, widząc że żubr zbliża się coraz bardziej, ucieka w leśne ostępy, schodząc mu z drogi.
- Nawet dość konkretny byk jelenia musi ustąpić żubrowi - napisał na swoim profilu facebookowym Myka.
Wideo dokumentujące interakcje między jednymi z największych zwierząt polskich lasów przypadło również do gustu internautom, którzy postanowili się podzielić swoim refleksjami pod postem.
- Na każdego kozaka, znajdzie się większy kozak😂 - napisał jeden z komentujących.
Jedna z użytkowniczek zwróciła z kolei uwagę na nisko opuszczone uszy jelenia i od razu doczekała się odpowiedzi.
- (...) to jest oznaką wkurzenia i ostrzeżenie... Tak robią też Łosie kiedy chcą zaatakować! Więc jak spotkasz jelenia i tak zrobi to jak pędziwiatr uciekaj a nie myśl że on się boi ... - napisał internauta.