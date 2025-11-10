Przewodnik po Puszczy Białowieskiej nagrał zaskakujące spotkanie dzikich zwierząt.

Duży jeleń, zajęty węszeniem, natknął się na jeszcze większego żubra, co wywołało nieoczekiwaną reakcję.

Zobacz, dlaczego nawet samiec jelenia musiał ustąpić miejsca żubrowi i co to oznaczało!

Białowieża. Spotkanie jelenia z żubrem. Jest wideo

Ponad 6 tys. reakcji pojawiło się pod wideo przewodnika Oliwiera Myki, któremu udało się nagrać spotkanie między samcami jelenia i byka. Mężczyzna oprowadza turystów po Puszczy Białowieskiej i terenie Biebrzy, a fascynującą scenę zarejestrował kamerą w pierwszym z powyższych miejsc.

Na nagraniu (na dole artykułu) widzimy jelenia, który zaaferowany węszeniem na bagiennym terenie w środku lasu dopiero w ostatniej chwili dostrzega wyłaniającego się zza drzew żubra. Zaskoczone zwierzę stoi na początku nieruchomo, ale po chwili, widząc że żubr zbliża się coraz bardziej, ucieka w leśne ostępy, schodząc mu z drogi.

- Nawet dość konkretny byk jelenia musi ustąpić żubrowi - napisał na swoim profilu facebookowym Myka.

Wideo dokumentujące interakcje między jednymi z największych zwierząt polskich lasów przypadło również do gustu internautom, którzy postanowili się podzielić swoim refleksjami pod postem.

- Na każdego kozaka, znajdzie się większy kozak😂 - napisał jeden z komentujących.

Jedna z użytkowniczek zwróciła z kolei uwagę na nisko opuszczone uszy jelenia i od razu doczekała się odpowiedzi.

- (...) to jest oznaką wkurzenia i ostrzeżenie... Tak robią też Łosie kiedy chcą zaatakować! Więc jak spotkasz jelenia i tak zrobi to jak pędziwiatr uciekaj a nie myśl że on się boi ... - napisał internauta.