Perełka Podlasia. Ma jedno z najbardziej nietypowych muzeów w Polsce

Grajewo - Perełka Podlasia

Grajewo to dziś około 20-tysięczne miasto powiatowe, przyjazne mieszkańcom, turystom i inwestorom. To miasto, w którym, dzięki podejmowanym inwestycjom żyje się coraz lepiej. To także miasto z olbrzymim potencjałem dalszego rozwoju. Znajduje się w połowie drogi między Białymstokiem a Giżyckiem, nieopodal Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Grajewo aspiruje do bycia miastem zielonym i proekologicznym, stąd w trosce, by grajewianie mieli najwyższej klasy przestrzeń do wypoczynku, zagospodarowano leżący w centrum miasta prawie 9-hektarowy Park Solidarności. Podejmowane są działania, by przestrzeń miejska była funkcjonalna i bliska potrzebom mieszkańców.

Rodziny chętnie spędzają czas w licznych parkach i na placach zabaw. Lubiący aktywność mogą skorzystać z obiektów infrastruktury sportowej: Pływalni Miejskiej, Otwartych Stref Aktywności, boisk wielofunkcyjnych, pump trucka w Parku Solidarności, siłowni pod chmurką oraz ścieżek rowerowych. Przestrzeń miasta zdobią coraz liczniejsze murale.

Samorządowe instytucje kultury: Grajewskie Centrum Kultury wraz ze swoimi oddziałami (Grajewską Izbą Historyczną, Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka), Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z Pływalnią Miejską, wychodząc na przeciw oczekiwaniom odbiorców, zapewniają możliwość spędzania czasu wolnego w różnorodny sposób. Wspierają je w tych działaniach liczne organizacje pozarządowe, gdyż to właśnie współpraca jest kluczem do sukcesu.

Najbardziej nietypowe muzeum w Polsce znajduje się w Grajewie?

To strzał w dziesiątkę dla osób, które interesują się fenomenem nowych muzeów w Polsce – muzeów interaktywnych. Powstałe w 2016 r. Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka to jedyna tego typu placówka w Polsce, która stała się wizytówką regionu. Każdy element wystawy został zaprojektowany tak, by z jednej strony umożliwiał pozyskanie wiedzy, z drugiej – dawał zabawę dzieciom i rodzicom.

Dowiecie się tutaj, jak przez wieki wykorzystywano mleko w żywieniu, kosmetyce, medycynie oraz sztuce. Dzieci będą miały okazję... ręcznie wydoić krowę, wziąć udział w eksperymencie z wirem mlecznym oraz spróbować swych sił w różnych grach zręcznościowych. Starszym, z całą pewnością przypadnie do gustu nostalgiczna podróż do lat PRL, gdzie królowały bary mleczne, czy też wystawa eksponatów, służących niegdyś w przetwórstwie mlecznym.

Oprócz Muzeum Mleka, w Grajewie znajduje się również Muzeum Historyczne (Grajewska Izba Historyczna), które zlokalizowane jest w zabytkowym budynku byłego kasyna oficerskiego przy ul. Legionistów 9.

W muzeum można zwiedzić aż trzy wystawy, na które wstęp jest całkowicie darmowy: „Z dziejów Grajewa i okolic”, Historia i tradycja 9 Pułku Strzelców Konnych” oraz „Militaria XX wieku”.

Zwiedzaj, odpoczywaj i baw się. Wpadnij na Eska Music Tour do Grajewa!

To będzie okazja do zabawy na świeżym powietrzu w akompaniamencie wielkich, polskich przebojów. Radio ESKA zaprasza w sobotę, 13.07.2024 na koncert Eska Music Tour w Grajewie. Na scenie przy ul. Legionistów 9 wystąpią:

CLEO

PATRYCJA MARKOWSKA

IKARUS FEEL

Start o godz. 18:00. Zapraszamy, wstęp wolny!

