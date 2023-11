Piękna Anita jest podejrzana o wstrętne przestępstwo. List gończy za 32-latką. Grozi jej wiele lat za kratkami

Żubr zginął potrącony przez wojskową ciężarówkę. To, jak żegnał go przyjaciel, rozrywa serce

Poszukiwana przez policję Anita Szubrawska wciąż jest na wolności. Kobieta jest poszukiwana na podstawie: artykułu 204 § 2 Czerpanie korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inną osobę (grozi za to do 3 lat więzienia) oraz artykułu 258 § 1 Branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (grozi za to do 5 lat więzienia). Na oficjalnej stronie polskiej policji znajduje się list gończy za kobietą. 32-latka ma około 161 - 165 cm wzrostu. Oczy jasne. Ostatnio była zameldowana przy ul. Jodłowej w Łomży. Poszukiwania Anity Szubrawskiej prowadzi KMP Łomża Wydział Kryminalny, telefon: 477171212, email: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl.

Sonda Czy znając miejsce pobytu poszukiwanego przestępcy, poinformowałbyś policję? Tak Nie Trudno powiedzieć