Przerwa świąteczna. Kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Kiedy będą dni wolne?

Zimowa przerwa świąteczna. Już wkrótce w galeriach handlowych zrobi się czerwono od dekoracji świątecznych, w sklepach pojawią się zabawki, a w telewizji świąteczne reklamy. To znak, że Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż, a co za tym idzie - długo wyczekiwana przez uczniów przerwa świąteczna. Będzie to dla nich pierwsza tak długa przerwa od nauki od czasu rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024. Zimowe przerwa świąteczna. O które dni chodzi? Zerknijmy na kalendarz roku szkolnego 2023/2024 opublikowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zimowa przerwa świąteczna przypada w tym roku na dni od 23 grudnia (sobota) do 31 grudnia (niedziela) 2023 roku. To daje aż 8 dni wolnego! Uczniowie mogą wykorzystać ten czas na regenerację sił, odpoczynek oraz - jeżeli pogoda na to pozwoli - korzystanie z zimowych atrakcji. Musicie pamiętać o jednej rzeczy: zaplanujcie to dobrze, bo kolejna tak długa przerwa od szkoły nastąpi dopiero w styczniu i lutym 2024, w ramach ferii zimowych. Przypominamy terminarz dla województw:

15 - 28 stycznia 2024: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 22 stycznia – 4 lutego 2024: podlaskie, warmińsko-mazurskie

podlaskie, warmińsko-mazurskie 29 stycznia – 11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 12 – 25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

