Białystok ma około 300 tys. mieszkańców. Zajmuje powierzchnię ponad 100 km kwadratowych. Jest tym samym dziesiątym miastem (wśród miast wojewódzkich) pod względem ludności i drugim pod względem gęstości zaludnienia.

Chociaż Białystok nie jest najbardziej popularną destynacją turystyczną w Polsce, to co roku miasto chętnie odwiedzają rzesze ludzi. Jak większość turystów na całym świecie do poruszania się po mieście wykorzystują oni nawigacje.

Inaczej sprawa powinna wyglądać w przypadku mieszkańców. Czy jednak znają oni na pamięć wszystkie ulice miasta?

W jakiej dzielnicy Białegostoku jest ta ulica? Sprawdź jak dobrze znasz miasto

Białystok dzieli się na 28 osiedli. Są to:

Centrum

Białostoczek

Sienkiewicza

Bojary

Piaski

Przydworcowe

Młodych

Antoniuk

Jaroszówka

Wygoda

Piasta I

Piasta II

Skorupy

Mickiewicza

Dojlidy

Bema

Kawaleryjskie

Nowe Miasto

Zielone Wzgórza

Starosielce

Słoneczny Stok

Leśna Dolina

Wysoki Stoczek

Dziesięciny I

Dziesięciny II

Bacieczki

Zawady

Dojlidy Górne

W mieście mamy natomiast ponad 1100 ulic. Są te popularniejsze, jak i mniej znane, chociażby niedawno powstałe. Powinni je znać przewodnicy i taksówkarze. Pytanie jak dobrze znacie je wy? Czy uda się przyporządkować ulicę do osiedla, na którym leży? Sprawdźcie się w naszym quizie!