To może być niebezpieczny czwartek, jeśli chodzi o pogodę, w północno-wschodniej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenie 1. stopnia przed burzami z gradem. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - ostrzega IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz z gradem IMGW przewiduje na 80 procent.

Co robić, gdy zaskoczy cię burza, a jesteś na zewnątrz? Nie zatrzymuj się i nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu, zostaniesz porażony prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiatami oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny; unikaj otwartej przestrzeni. Wykorzystaj jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie masz możliwości takiego ukrycia się, wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół). Odsuń się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykaj. Wyjdź natychmiast z wody. Unikaj używania telefonu komórkowego, a najlepiej go wyłącz.

Burza zaskoczyła rybaków. Tragiczna śmierć 22-latka

Niemal równo 9 lat temu w pobliżu wsi Mołoczki w woj. podlaskim doszło do tragicznej śmierci studenta Uniwersytetu w Białymstoku. 22-letni Tomek razem z kolegą wędkowali nad brzegiem rzeki Nurzec niedaleko Bielska Podlaskiego. W pewnym momencie zaskoczyła ich burza. Więcej: Tomek i Michał wybrali się na ryby. Nagle rozpętała się burza. 22-letniego studenta zabił piorun

Radar burzowy online na telefon

W przypadku śledzenia burz pomocny jest radar burzowy, który może znaleźć za darmo w internecie. Radar burzowy jest także dostępny w aplikacji na smartfony, np. RainViewer. Poniżej znajdziesz kilka radarów burzowych.

