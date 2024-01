Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz ma problem. Nie wie, co dalej. Oferuje pieniądze, ale w zamian oczekuje jednego

Rolnicy. Podlasie. Najsłynniejszy rolnik na Podlasiu, czyli Andrzej Onopiuk z Plutycz, ma do dyspozycji dwa ciągniki. Starszego Ursusa model C-360 oraz nowszego Ursusa model 1014. Kultowa "C-360" przeszła jakiś czas temu gruntowny remont ("Zamknę drzwi i jadę jak pan"), dlatego sprawuje się super i raczej nie zawodzi rolnika. Tymczasem teoretycznie młodsza maszyna, czyli 1014, ciągle stwarza problemy. Głównie z uruchomieniem. Nowy filmik, który pojawił się na kanale Gienek i Andrzej Plutycze, jest właśnie w całości poświęcony tej maszynie. - Dzisiaj będę próbował odpalić mega Ursusa, bo ma kłopot. Coś z akumulatorami, ładowaniem. Nie wiem co, ale coś ma, że nie chce ruszać - wyjaśnił Andrzej na wstępnie. Rolnik potrzebował drugiego Ursusa, aby podładować akumulator. Na koniec nagrania 41-letni rolnik zaapelował do widzów o pomoc. - Jak wiecie o co chodzi to zapraszam do napisania komentarza - oznajmił 41-latek. Mężczyzna podkreślił, że akumulator jest nowy, a mimo to ciągle są problemy z odpalaniem. Internauci jak zwykle nie zawiedli, choć nie brakowało złośliwych komentarzy. "Trzeba wymienić kable i wejścia do kabli i również instalacje", "do fachowca do warsztatu trza jechać", "jak dbasz tak masz". W opisie filmu pojawiło się małe ogłoszenie: "Szukam elektryka (zapłacę za pracę), który pomoże wykryć przyczynę tej niesfornej usterki. Adres do wysyłania propozycji (tutaj adres email - przyp. red)."

