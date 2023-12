Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz mocno krytykowany. Fani mają dość!

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk z Plutycz co rusz musi coś naprawiać, zmieniać lub budować. W pracy pomaga mu między innymi Walek, który nazywany jest "złotą rączką". Walenty pomógł ostatnio Andrzejowi naprawić uszkodzoną ścianę w oborze. - Krowy rozwaliły ścianę. Musimy z Walkiem zbić ścianę - wyjaśnił Andrzej. Powstały z tego dwa filmiki trwające 40 minut (!) każdy (na dole możecie zobaczyć jeden z nich). Ostatecznie udało się wykonać zadanie. - Robota zrobiona. Jest tak jak powinno być - podsumował rolnik. Niestety "celebryta z Plutycz" najchętniej chciałby zapomnieć o tym doświadczeniu. Internauci nie pozostawili suchej nitki na 41-latku. Ciężko jest znaleźć choćby jeden pozytywny komentarz. O co cała afera? Czytajcie dalej...

Na udostępnionym na YouTube filmikach widać, że między Andrzejem, a Walkiem często dochodziło do nieporozumieniem. Nie umknęło to uwadze internautów. Fani krytykują Andrzeja za - mówiąc dyplomatycznie - brak odpowiednich umiejętności. - Jakbym miał takiego ucznia to bym zdrowie stracił. Pan Waldek to ma naprawdę cierpliwość do Andrzeja - napisał pan Tomasz. - No leń do potęgi n... tragedia, posprzątaj obornik porządnie chłopie - napisał ktoś inny. Mocnych komentarzy jest więcej.

Przypominamy, że Andrzeja można oglądać nie tylko na YouTube, ale przede wszystkim w serialu Rolnicy. Podlasie, który jest emitowany w każdą niedzielę na Fokus TV.

