Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz obiecał sobie, że nigdy więcej tego nie zrobi. Miał wypadek

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Europejskie stolice. Dwie opcje do wyboru. Łatwe? Spróbuj zdobyć 5 punktów

Spotkał watahę wilków w drodze do pracy. Pokazał siłę natury

Co za spotkanie!

Życzenia imieninowe dla Kasi. Rewelacyjne teksty na 25 listopada. Gotowce, ale za to jakie!

Rolnicy. Podlasie. W Plutyczach wesoła nowina: urodziła się piękna jałówka. W ostatnim odcinku Rolnicy. Podlasie mogliśmy zobaczyć, jak Gienek, Andrzej i Sławek zwany Jastrzębiem szukali nowonarodzonego cielaka, który nierozważnie odłączył się od swojej mamy. Następnie Gienek wziął wiadro i wydoił krowę, która wydała na świat potomka. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Sławek nigdy w życiu nie doił krowy. Co innego Gienek, który od razu wiedział jak się wziąć do pracy. Podobno kiedyś ręcznie doił 10 krów dziennie. - Ja od 7 lat, od 1. klasy szkoły podstawowej, dwie krowy doiłem - oznajmił 68-latek. Tymczasem Andrzej stał i się przyglądał. Rolnik zdradził, że kiedyś doił krowy, ale wypadek wszystko zmienił. - Jak krowa kopnęła, to powiedziałem, że doić nie będę - zdradził celebryta z Plutycz. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Gienek: "Córkę lepiej polubiła jak syna" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.