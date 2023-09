Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz pobity! 40-latek trafił do szpitala. Interweniowała policja

Wyniki Eurojackpot. Wygrana III stopnia w Polsce. Farciarz wygrał fortunę i ma ból głowy. Na co wyda taką kasę?

Rolnicy. Podlasie. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek, 22 sierpnia. Andrzej Onopiuk zgłosił policji, że został pobity przez mieszkańca Plutycz. - Z relacji zgłaszającego wynikało, że nie potrzebuje pomocy medycznej. Na miejscu policjanci ustalili, że pokrzywdzony został uderzony w twarz, nie odniósł jednak żadnych obrażeń. Policjanci poinformowali zgłaszającego, że jest to czyn ścigany z oskarżenia prywatnego oraz o dalszym toku postępowania w takich sprawach - przekazała nam kom. Agnieszka Dąbrowska, oficer prasowa KPP w Bielsku Podlaskim.

Gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasia trafił do bielskiego szpitala z podejrzeniem urazu głowy, ale badania na szczęście nie wykazały żadnych obrażeń i 40-latek mógł wrócić do domu. To nie pierwsza interwencja policji w Plutyczach. W 2021 roku policjanci zakuli Gienka w kajdanki na jego własnym podwórku. Andrzeja i Gienka można oglądać w serialu Rolnicy. Podlasie w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

