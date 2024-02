Rolnicy. Podlasie. Ta jedna sytuacja zmieniła życie Andrzeja z Plutycz. Po latach zdradził kulisy spotkania

Życzenia na walentynki: 14.02.2024: Piękne tekst, wierszyki o miłości. Gotowce do wysłania SMS, Messenger, Facebook

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk występuje w telewizji od 2018 roku. Przez ostatnie 6 lat w gospodarstwie Andrzeja zmieniło się wiele. Jak ten czas leci! Jednym z "efektów ubocznych" ogromnej popularności jest fakt, że rolnik stał się również youtuberem. Jego kanał Gienek Andrzej Plutycze ma ponad 111 tys. subskrypcji. W swoim najnowszym filmiku rolnik zdradza kulisy swojej kariery. Towarzyszy mu brat Jarek. Panowie wspólnie grają w bilard w jednym z barów przy drodze Białystok - Bielsk Podlaski. Okazuje się, że to właśnie tam twórcy serialu wypatrzyli Andrzeja. - Z bratem pracowaliśmy u kierownika baru wycinaliśmy las. I tak się trafiło, że kierowniczka telewizji przyjechała na obiad tutaj. I my też przyszliśmy na obiad - opowiada Andrzej. Następnie rolnik pochwalił się, że razem z bratem pojawił się w serialu "Dżentelmeni i wieśniacy". - Później z tego baru zawieźliśmy do domu. I sytuacja się rozwiązała. I zaraz po tygodniu zaczęliśmy nagrywać rolników - podsumował 41-letni Onopiuk.

Podczas gry w bilard panowie prowadzili luźną rozmowę o tym, jak serial wpłynął na życie Andrzeja. Panowie zgodnie przyznali, że przez te lata bardzo dużo zmieniło się gospodarstwo. Jarek zwrócił uwagę, że trzeba jeszcze pozbyć się błota. Że może uda się to jeszcze w tym roku. Andrzej tego nie skomentował. Co to może oznaczać? Porywająca rozgrywka zakończyła się zwycięstwem Jarka. Przegrany musiał zamówić schabowego. Opisywany filmik możecie znaleźć poniżej.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz przyjechał do sklepu. Konkretny plan

