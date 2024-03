Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk rzuciła wszystko i pobiegła ratować matkę. "O Jezu". Kamera była włączona

Rolnicy. Podlasie. W najbliższą niedzielę (10.03) zobaczymy, co nowego słychać u bohaterów popularnego programu o rolnikach z Podlasia. Zobaczymy m.in. Justynę i Łukasza ze wsi Ciemnoszyje niedaleko Grajewa. U przedsiębiorczego małżeństwa specjalizującego się w hodowli krów, pojawi się nowa maszyna. - Co tu składać. Wszystko stoi. Zobacz. Maszyna kurde trzy razy ja - powiedziała Justyna. Zobaczymy też Emilię Korolczuk z Laszek koło Zabłudowa. U sympatycznej pani sołtys nowy przychówek, czyli radość z narodzenia owieczek. Niestety kobieta będzie miała kłopoty z opanowaniem stada. Dojdzie nawet do tego, że jedno ze zwierząt zaatakuje jej mamę Jolantę. "O Jezu, Emila!" - krzyczała kobieta. Na nagraniu widać, jak owca naciera na przerażoną kobietę. Na pomoc ruszyła Emilia oraz znajdujący się nieopodal pies, który niczym rakieta wyskoczył do pobudzonego zwierzęcia. Na Ranczu Laszki nie raz już dochodziło do niebezpiecznych incydentów związanych ze zwierzętami. Opisywany odcinek serialu "Rolnicy. Podlasie" zostanie wyemitowany 10 marca na kanale Fokus TV. Premiera o godz. 20. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun odcinka.

Rolnicy. Podlasie. Tak mieszka Emilia Korolczuk. Zdjęcia z Rancza Laszki. Zobacz zdjęcia:

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk razem z babcią pracują w ogródku