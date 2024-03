Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz zdradził, dlaczego już nie pracuje. Odpowiada na zarzuty

Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz to szczęśliwy 68 latek. Mężczyzna lwią część swojego życia przepracował na gospodarce. Teraz pobiera emeryturę (z której nie jest zadowolony), pomaga swojemu synowi Andrzejowi w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz spełnia się jako lokalny celebryta. Mężczyzna już dawno odpuścił sobie te najcięższe prace. Niedawno zwrócił na to uwagę nawet zięć Gienka: Zięć Gienka z Plutycz pojawił się w serialu. I od razu taka akcja. Ostre słowa. Teraz doświadczony rolnik karmi zwierzęta, przenosi snopki siana. - Do 70-tki dochodzi i refleks nie ten i rozum nie ten i ręce nie te - podsumował Gienek. "Powiem ci robić trzeba. To zdrowszy będziesz, a usiądziesz sobie przy oknie i czekać kiedy kostucha przyjdzie?" - zadumał się Sławek zwany Jastrzębiem. Panowie znają się jak łyse konie, nic więc dziwnego, że rozmawiają ze sobą (i o sobie) szczerze nie szczędząc wzajemnych uszczypliwości. Zobaczcie nasze nagranie. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz szczerze o swojej pracy. "Narobiłem się już" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.