Rolnicy. Podlasie. Czy bocian przyniesie coś Andrzejowi z Plutycz? Sensacyjna teoria

Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa zawstydziła swojego męża. Trudno uwierzyć, że to prawda

Rolnicy. Podlasie. Jeżeli akurat nie pada śnieg lub deszcz, zawsze można zrobić coś pożytecznego na podwórku. Doskonale wie o tym Gienek z Plutycz, który poprosił swojego syna Jarka o ścięcie brzozy rosnącej przy stodole. - Bo planujem postawić dla bociania gniazdo i żeby było więcej przestrzeni - wyjaśnił Gienek. Trzeba było też przyciąć gałęzie. Na szczęście sprzęt nie zawiódł. Sławek przyniósł ze sobą nowy łańcuch do piły spalinowej. Jarek pracował szybko i sprawnie. To dla niego nie pierwszyzna. Niespodziewanie pojawił się temat Andrzeja, który mimo 41 lat na karku, wciąż nie założył rodziny. - Wszystko powycinam pod te gniazdo. Żeby w końcu przyniósł coś dla Andrzeja ten bocian - żartował Jarek. Mężczyzna operował piła, a Gienek i Sławek zbierali ścięte gałęzie. "Na rok palenia będzie" - podsumował Jastrząb. Największym wyzwaniem była jednak brzoza, ale i z nią poradził sobie Jarek. Chodziło o to, aby drzewo nie runęło na stodołę. Całość możecie obejrzeć na wideo. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na FOKUS TV o godz. 20.

