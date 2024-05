Rolnicy. Podlasie. Justyna i Łukasz mają problem z działką

Byli kolegami, razem pracowali. Jedna kłótnia doprowadziła do tragedii. Rodzina usłyszała "przepraszam", ale to za mało

Rolnicy. Podlasie. Niedawno odwiedziliśmy Ciemnoszyje koło Grajewa, aby zobaczyć co nowego słychać w gospodarstwie Justyny i Łukasza Maciorowskich. Rolnicy powoli przygotowują się do sezonu. - Wapno jest bardzo potrzebne w ziemi, bo przez stosowanie nawozów naturalnych takich jak gnojowica, obornik zakwaszamy ziemię, więc musimy to kompensować wapnem - stwierdził Łukasz. Zobaczcie całe nagranie. Dowiecie się z niego m.in., jaki problem mają obecnie Łukasz i Justyna. Chodzi o działkę.

Czytaj też: Rolnicy. Podlasie. Justyna miała bolesny wypadek w kuchni. To stało się w ułamku sekundy

Justyna i Łukasz pierwszy raz pojawili się w serialu w drugim odcinku trzeciej serii. Fani serialu polubili ich za pracowitość, zaradność i ciepłe relacje rodzinne. Małżeństwo ma czwórkę dzieci: trzech synów i jedną córkę. Justyna i Łukasz poznali się w internecie. Mężczyzna przyznał się w swoim debiucie przed kamera, że na początku ich relacja nie wyglądała zbyt poważnie, bo dzieliła ich spora różnica wieku. - Zaciekawił, że w profilu miał zapisane zarządza czasem swoim i innych - dodała Justyna, która z wykształcenia jest pielęgniarką. Serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Imponująca metamorfoza Justyny ze wsi Ciemnoszyje

Rolnicy. Podlasie. Justyna i Łukasz. Jak wygląda praca w ich gospodarstwie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.