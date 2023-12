Rolnicy. Podlasie. Kontrowersyjny pomysł Gienka z Plutycz. "Tak się bawić nie będziemy". Syn miał inne zdanie

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz mają w swoim gospodarstwie sporo sprzętu rolniczego. Czasami trzeba jednak coś naprawić lub wymienić. Tak było w przypadku furmanki, w której trzeba było wymienić deski. Zadania podjął się Heniek, który przebojem podbił serca fanów serialu. Fachowiec raz dwa przymocował nowe deski do wozu. - Dobra to ja teraz wsiadam na wóz i będziemy próbę robić - zapowiedział Gienek. Ten pomysł nie spodobał się Sławkowi i Heńkowi. - A my będziemy pchać? - zdziwił się Jastrząb. "Tak się bawić nie będziemy" - odparł krótko Heniek. W stodole stał jeszcze Jarek. Najmłodszy syn Gienka bez wahania chwycił za dyszel i pociągnął wóz. Do akcji dołączył również Heniek i Sławek, który pchali furmankę. Ostatecznie okazało się, że było przy tym sporo śmiechu. Zobaczcie zresztą sami oglądając filmik.

Serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę na Fokus TV. Premierowe odcinki są emitowane o godz. 20.

Zobacz zdjęcia: Rolnicy. Podlasie. Straszne błoto u Gienka i Andrzeja z Plutycz. Ujawniamy prawdę o tym, co tam się dzieje