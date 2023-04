Rolnicy. Podlasie. Niespodziewana zmiana w zachowaniu Gienka z Plutycz. Co tam się stało? Mocny komentarz Sławka

O nim najczęściej zapomina się w koszyczku wielkanocnym. To błąd! Włóż go do święconki, zapewnia zdrowie i zapobiega nieszczęściu [WIELKANOC kwiecień 2023]

Rolnicy. Podlasie. Wizyty duszpasterskie to nie tylko domena Kościoła katolickiego. Prawosławni duchowni również odwiedzają swoich wiernych. W Plutyczach koło Bielska Podlaskiego większość mieszkańców to prawosławni. Tego wyznania jest również Gienek Onopiuk i jego rodzina. Podczas naszej ostatniej wizyty (Super Express jako jedyny w Polsce towarzyszy producentom serialu podczas ich pracy) mogliśmy na własne oczy przekonać się, jak wyglądają odwiedziny prawosławnego księdza. Batiuszka (tak nazywali duchownego bohaterowie naszego materiału) odwiedził dom pana Jana, ojca chrzestnego Gienka, który czasami pojawia się w serialu. Na miejscu była też m.in. Paulina, córka Gienka. Kapłan poświęcił dom, a następnie uciął krótką pogawędkę z parafianami. Paulina upomniała ojca, że zapomniał zdjąć czapkę. Sławek, wieloletni przyjaciel Gienka, zauważył w rolniku pozytywną zmianę. - Temu taki inteligentny i grzeczny się zrobił raptownie. Do rany przyłóż. Powinien ty batiuszkę przyjmować chociaż raz w miesiącu to byłbyś o, facet! - podsumował Sławek. "Ja nie taki jak ty, że co tydzień do kościoła latasz" - rzucił Gienek. Cały materiał obejrzycie na naszym nagraniu. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany o godz. 20.15 w każdą niedzielę na Fokus TV.

