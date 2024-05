Rolnicy. Podlasie. Paulina zaskoczyła ojca. Gienek użył tylko dwóch słów

Wyrzuciła Munia z balkonu. Teraz pójdzie do więzienia

Rolnicy. Podlasie. Po każdej ciężkiej pracy należy się odpoczynek. Dobrze wie o tym Gienek z Plutycz, który pół życia przepracował na gospodarce. 69-latek robi już zdecydowanie mniej, ale nadal ile może to pomaga Andrzejowi przy zwierzętach. Tym razem rolnik razem z przyjacielem Sławkiem nakarmili krowy i konie, które mimo wątpliwości, Gienek wciąż nie sprzedał. Po skończonej pracy panowie usiedli na ławeczce, aby rozkoszować się widokiem zachodzącego słońca. Było to pod domem Pauliny. Kobieta przyniosła im ciepłe... pyzy. - Nie ma to jak pyzy o zachodzie słońca - stwierdził Gienek. - Córka zrobiła, ale w sumie takie niezłe, prawda? - zapytał Sławka. - Można zjeść, bardzo dobre - ocenił Jastrząb. "Pierwyj sort" - dodał Gienek. Całe nagranie znajduje się poniżej. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV. W innych dniach można oglądać powtórki.

Rolnicy. Podlasie. Pyzy o zachodzie słońca. Zasłużony odpoczynek Gienka i Sławka

