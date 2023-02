Rolnicy. Podlasie. Prawda o gospodarstwie Gienka i Andrzeja z Plutycz. Fani mogą być w szoku [ZDJĘCIA]

Rolnicy. Podlasie. W Plutyczach koło Bielska Podlaskiego stoi zielony, drewniany dom, w którym mieszkają najsłynniejsi rolnicy z Podlasia: Gienek i Andrzej. Skromnych rolników niemal codziennie odwiedzają goście. Zdarzają się też fani ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Hiszpanii, a nawet Ugandy. Co jest tak niezwykłego w gospodarstwie Gienka i Andrzeja, że ludzie chcą tam przyjeżdżać? Trudno to wyjaśnić. Gospodarstwo słynnie ze starych budynków, niebieskich krów i... błota, które jest prawdziwą zmorą rolników. Andrzej wystosował nawet niedawno apel do swoich fanów z prośbą o pomoc w naprawie nawierzchni. Fakty są takie, że Gienek i Andrzej z Plutycz mają do dyspozycji kilkadziesiąt hektarów ziemi (w jednym z odcinków serialu Gienek zdradził, że 50 ha), kawałek lasu, budynki gospodarcze (obora, w której trzymają krowy, ma co najmniej 100 lat) oraz drewniany dom, który jednak wymaga remontu. Dopiero w 2022 roku w budynku pojawiła się normalna łazienka.

Rolnicy. Podlasie. "A z tych krów jakież to pieniądze? Nie ma majątku z tego"

Mężczyźni zajmują się hodowlą krów, ale mają też konie, kaczki i gęsi. - Jakbym miał tych pieniędzy więcej to jakaś obora może by powstała. Coś tam byłoby zmienione - twierdzi Andrzej z Plutycz. - Podwórko nie byłoby w błocie, żeby były te pieniądze. A z tych krów jakież to pieniądze? Nie ma majątku z tego - podsumował 40-letni rolnik. Na zdjęciach poniżej możecie zobaczyć, jak naprawdę wygląda gospodarstwo Gienka i Andrzeja z Plutycz. Zdjęcia pochodzą od telewizji Fokus TV oraz od naszych reporterów. Natomiast serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20.15 na kanale Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Zagraniczne studentki zwiedzają gospodarstwo Gienka z Plutycz