Te polskie hity podbijały listy przebojów lat 80. Jak dobrze znasz ich teksty?

i Autor: wikimedia.org/flickr.com Kora wraz z zespołem Maanam królowała na listach przebojów w latach 80.

Quiz

Te polskie hity podbijały listy przebojów w latach 80. Rozpoznaj piosenkę po fragmencie tekstu [QUIZ]

J.S. 16:40 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Słuchali i bawili się do nich wszyscy Polacy w latach 80. Niektóre z nich to ballady, inne to rockowe klasyki. Mowa o hitach prosto z list przebojów lat osiemdziesiątych. Jak dobrze znacie ich teksty? Rozpoznacie nazwę piosenki po fragmencie jej tekstu? Przekonajcie się w naszym quizie!