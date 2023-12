Te urządzenia pobierają prąd jak szalone. Wyłącz je, gdy ich nie używasz, a różnicę w rachunkach zobaczysz już za miesiąc

Urządzenia elektryczne, mimo że są wyłączone, to wciąż mogą pobierać prąd. Jak to możliwe? Pierwszy z brzegu przykład. Jeżeli wyłączymy telewizor, urządzanie przechodzi w tryb czuwania (inaczej uśpienia). Telewizor pobiera wówczas tylko tyle energii elektrycznej, aby włączyć się po naciśnięciu guzika na pilocie. Takich sprzętów mamy w domu więcej. Odłączając urządzenia z gniazda możemy zaoszczędzić od kilku do kilkudziesięciu złotych w skali roku. Sprawdźcie nasze zestawienie i przekonajcie się, które sprzęty są najbardziej prądożerne w trybie czuwania.