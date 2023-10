Andrzej z Plutycz idzie jak burza! Przecieramy oczy! Dom zmienia się w rezydencję. Kolosalne zmiany

Rolnicy. Podlasie. Gospodarstwo celebryty z Plutycz od miesięcy rozwija się na oczach fanów z całej Polski. Nowe maszyny, bojler i umywalka w kuchni, pierwsza w domu łazienka, a potem remont wewnątrz domu. Plany był ambitne. Przyszedł właśnie moment, który można uznać za historyczny. Dom i gospodarstwo Gienka i Andrzeja z Plutycz przechodzi właśnie... totalną metamorfozę. Na kanale Gienek i Andrzej Plutycze zaczęły pojawiać się filmy dokumentujące ten proces. Jak widać, prace są już bardzo zaawansowane, a to dopiero początek. Dom został odmalowany, wymieniono okna, na podwórku pojawiło się nowiutkie ogrodzenie, teren naprzeciwko obory został oddzielony od terenu wokół domu. Wycięto drzewa. Obok budynku będzie ogródek. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że błoto na posesji Gienka i Andrzeja wreszcie zniknie. - Pomału, do przodu. Tak jak widać – powiedział wyraźnie zadowolony rolnik. - Będzie się zmieniało podwórko. Ogromnie się pozmienia, tylko potrzeba czasu. Mam nadzieję, że do końca roku ogarniemy temat z domem i ogrodzeniem – zapowiedział Andrzej. Bohater serialu Rolnicy. Podlasie planuje też wymienić dach. "Nareszcie jakieś zmiany w gospodarstwie w którym czas zatrzymał się w latach 70-tych" - napisał internauta.

Na jednym z udostępnionych filmików możemy zobaczyć jak Andrzej z Plutycz rozbiera ganek. Pomaga mu w tym nie kto inny jak… Jarek. Brat Andrzeja pojawił się na ekranie po bardzo długiej przerwie. "Gościa nie poznałem, dopiero po głosie. Jest moc" - skomentował jeden z internautów. Trzeba przyznać, że to Jarek grał podczas tej "demolki" pierwsze skrzypce. - BHPowiec płakał jak to oglądał. Ja tylko patrzyłem, czy Jarek spadnie z daszkiem, czy daszek spadnie na niego - napisał jeden z internautów. Jak oceniacie zmiany, które właśnie zachodzą w domu Andrzeja? Oddajcie głos w naszej sondzie. Andrzeja z Plutycz można oglądać w każdą niedzielę na kanale Fokus TV. Nowe odcinki Rolnicy. Podlasie są emitowane o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Geodeci w domu Andrzeja i Gienka. Co planują rolnicy?