Uczta dla podniebienia w piętnastu wyjątkowych restauracjach za 69 zł! Rusza kolejna edycja Restaurant Week

Popisowe dania światowej kuchni będzie można skosztować w czasie nadchodzącej edycji tego wyjątkowego wydarzenia towarzysko-kulinarnego. Restaurant Week to niepowtarzalna okazja dla wszystkich, którzy kochają pyszne jedzenie. Już teraz mogą odwiedzić topowe restauracje, co więcej - nie martwiąc się o koszta! Festiwal daje możliwość odkrycia autorskiego menu wybitnych szefów kuchni w okazyjnej cenie od 69 zł (dodatkowy rabat 15 zł od partnera czeka na końcu rezerwacji).

A jest co odkrywać, bo menu jesiennej edycji dosłownie zapiera dech w piersiach. Bo #FoodSmellsGood - to sezonowe i aromatyczne potrawy z akcentami grzybów, jesiennych warzyw, ale także szeroki wybór owoców morza, ryb i mięs tylko z najwyżej półki. Restaurant Week odbywa się w największych polskich metropoliach i tradycyjnie zawita również do Białegostoku.

Topowe restauracje w Białymstoku na liście Restaurant Week

W jesiennej edycji będzie można skosztować autorskiego menu w aż 15 restauracjach:

Monte Carlo w Hotelu Royal

Ramen Julek

Eatally Tutto Italiano Vero

Farina Bistro

Jedzenie i Picie

Bona Me w Hotelu Mercure

Hampton by Hilton Białystok

Talerz Smaku

Koku Sushi Antoniuk

Osteria Wino i Smak

Regiment

Oranżeria w Hotelu Branicki

Zamek w Tykocinie

Tokaj

Lipcowy Ogród

Sushi, ramen, a może klasyczne Włochy? Te restauracje zdecydowanie warto odwiedzić!

Wpadnij do Koku Sushi Anoniuk, by odkryć wyśmienite sushi. W ramach festiwalu na Gości czeka limonkowy tatar z krewetek i awokado, california z bakłażanem w panko i tatarem z boczniaków w oliwie truflowej albo california z pieczoną papryką i opalanym łososiem w glazurze miso i… jeszcze wiele innych specjałów mistrzów kuchni.

Miłośnicy ramenu powinni odwiedzić z kolei Ramen Julek - miejsce stworzone przez pasjonatów, które łączy tradycję i klasykę kuchni japońskiej z nowoczesnym podejściem i dbałością o każdy szczegół. Wege Ramen Carbonara? Przekonaj się jak smakuje i zarejestruj się na stronie festiwalu!

A może masz ochotę na pyszną pizzę niczym z klimatycznych zakątków Neapolu? Możesz skosztować jej już teraz w Farina Bistro. To właśnie tutaj czuć niesamowity klimat południa Włoch. Co powiecie na risotto Funghi podane na maślanym sosie parmezanowym lub piccatę wieprzową na polencie z grillowaną cukinią? Brzmi smacznie? Nie czekaj i zarezerwuj stolik już dziś!

Jak dokonać rezerwacji na Restaurant Week?

Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej www.restaurantweek.pl. Należy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno z dwóch menu. Każda wizyta w restauracji podczas Restaurant Week jest przewidziana na 90 minut.

W ramach rezerwacji każdy uczestnik otrzyma w prezencie do wyboru festiwalowe cocktaile lub Kinley Eiderflower Zero Cukru. Dokonując rezerwacji, do zamówienia można dodać m.in. Coca-Cola Zero Cukru czy Herbatę Festiwalu – Lipton, w wersji regularnej lub sezonowej.

Rezerwacje: RestaurantWeek.pl

Termin Festiwalu: 4 października – 12 listopada 2022