Wybory parlamentarne 2023. Sondażowe wyniki exit poll

Podano pierwsze sondażowe wyniki exit poll. Według badań IPSOS przedstawianych przez Polsat News, w wyborach parlamentarnych 2023 z wynikiem 36,8 proc. pierwsze miejsce zajęła partia Prawo i Sprawiedliwość. Tuż za nimi z 31,6 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska, a na trzecim miejscu znalazła się natomiast Trzecia Droga z wynikiem na poziomie 13 proc. Według wstępnych danych do Sejmu wchodzą także: Lewica (8,6 proc.) oraz Konfederacja (6,2 proc.).

Jeśli chodzi o woj. podlaskie to ze wstępnych wyników exit poll od Ipsos wynika, że na Podlasiu wygrało Prawo i Sprawiedliwość ze sporą przewagą (44,7 proc., dalej uplasowały się partie Koalicja Obywatelska (19,3 proc.) oraz Trzecia Droga (18,1 proc.).

W praktyce powyższe wyniki mogą wskazywać na triumf opozycji, która, przy odpowiednim rezultacie, zapowiadała utworzenie koalicji trzech partii. Mowa o KO, Trzeciej Drodze i Lewicy. To właśnie na zwycięstwo z przekonaniem wskazywał Krzysztof Truskolaski z KO oceniając przebieg głosowania.

Truskolaski: Wygraliśmy wybory z PiS-em i to jest najważniejsze

W oczekiwaniu na oficjalne wyniki porozmawialiśmy z liderem podlaskiej listy wyborczej KO.

Wygraliśmy wybory z PiS-em i to jest najważniejsze. Widać, że wyniki exit poll wskazują, że partie demokratyczne wygrały wybory i PiS nie będzie rządził dłużej w Polsce, więc teraz czekamy jeszcze tylko na oficjalne wyniki. Wiemy, że będziemy współtworzyć rząd z Trzecią Drogą i Lewicą - powiedział Truskolaski.

Spytany o dalsze plany na przyszłość odparł, że priorytetem jest teraz "utworzenie demokratycznego rządu".

Wybory 2023. Truskolaski: Referendum było polityczną hucpą

Białostocki poseł KO odniósł się również do referendum, które odbywało się równolegle z głosowaniem do Sejmu i Senatu. Z badania Ipsos dla Polsatu, TVP i TVN wynika, że w referendum wzięło udział 40 procent uprawnionych obywateli. To oznacza, że referendum nie będzie wiążące. Do tego potrzeba by co najmniej 50 proc. frekwencji.

To pokazuje mniej więcej, że tylko wyborcy PiS-u wzięli udział w tym referendum, które było polityczną hucpą. Nie ma co się oszukiwać - podkreślił Truskolaski. Zwrócił także uwagę na jego polityczne znaczenie.

- PiS chciał poprzez referendum mieć lepszy wynik, ale im się to nie udało - podsumował.