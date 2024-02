Wysokie rachunki za prąd? Oto winowajca. To urządzenia to istny potwór. Zużywa prądu za ponad 1000 złotych!

Wysokie ceny prądu to nic dobrego, zwłaszcza, jeżeli nasz domowy budżet ledwo się spina. Sposobów na oszczędzanie jest całkiem sporo. Można znaleźć lepszego (tańszego?) dostawcę energii elektrycznej, można krócej i rozsądniej korzystać z poszczególnych sprzętów, można też zwracać uwagę na tzw. tryb czuwania lub... na zawsze odłączyć dane urządzenie od prądu. Oczywiście ta ostatnia opcja to gruba przesada, bo przecież każdy z nas od czasu do czasu musi włączyć telewizor, ekspres do kawy czy suszarkę do włosów. No właśnie, które urządzenia w naszym domu pobiera najwięcej prądu? Z których sprzętów lepiej jest zacząć rozsądnie korzystać? Sprawdziliśmy! Przy cenach prądu sugerowaliśmy się przede wszystkim danymi z portalu rachuneo.pl. Weźcie pod uwagę, że podane kwoty mogą się różnić od rodzaju urządzenia, wybranej taryfy energii elektrycznej, czasu użytkowania itd. Niemniej ranking pozwoli Wam zorientować się w tym, które urządzenia pobierają najwięcej prądu. Pierwsze miejsce może was zaskoczyć.

To dlatego płacisz wysokie rachunki za prąd. To urządzenia to istny potwór. Zużywa prądu za ponad 1000 złotych! Zobaczcie zdjęcia: