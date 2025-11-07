100 niesamowitych zdjęć Białegostoku. Zobacz fotograficzne perełki z okresu II RP i PRL

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-07 12:00

Białystok na starych zdjęciach. Zobacz 100 unikalnych fotografii Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zapraszamy w fascynującą podróż po Białymstoku z okresu II RP i PRL-u. Na zdjęciach można zobaczyć budynki, które zniknęły z przestrzeni miasta oraz miejsca, które diametralnie zmieniły swoje oblicze. Białystok na starych zdjęciach - musicie to zobaczyć!

Stare zdjęcia Białegostoku. Przedstawiamy Wam 100 zdjęć Białegostoku z lat od 1918 roku do 1979 roku. Dzięki tym fotografiom możemy przekonać się jak wyglądało życie na ulicach Białegostoku przed wybuchem drugiej wojny światowej, a potem w okresie PRL-u. Jak wyglądali ludzie, pojazdy, ulice, budynki? Stolica Podlasia wyglądała kiedyś zupełnie inaczej niż teraz. Specjalnie dla Was przejrzeliśmy pokaźne zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy najciekawsze zdjęcia. Zapraszamy do oglądania!

Ulica w dzielnicy Chanajki. 1932 rok
100 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYNEK KOŚCIUSZKI BIAŁYSTOK
STARE ZDJĘCIA BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK
NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE
TOP 10 BIAŁYSTOK