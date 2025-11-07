100 niesamowitych zdjęć Białegostoku. Zobacz fotograficzne perełki z okresu II RP i PRL

Stare zdjęcia Białegostoku. Przedstawiamy Wam 100 zdjęć Białegostoku z lat od 1918 roku do 1979 roku. Dzięki tym fotografiom możemy przekonać się jak wyglądało życie na ulicach Białegostoku przed wybuchem drugiej wojny światowej, a potem w okresie PRL-u. Jak wyglądali ludzie, pojazdy, ulice, budynki? Stolica Podlasia wyglądała kiedyś zupełnie inaczej niż teraz. Specjalnie dla Was przejrzeliśmy pokaźne zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy najciekawsze zdjęcia. Zapraszamy do oglądania!