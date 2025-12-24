Pismo Święte na Wigilię, 24 grudnia 2025. Modlitwa, życzenia przy stole

Modlitwa przed Wigilią. Jaki fragment Pisma Świętego przeczytać przed wieczerzą wigilijną?

Przyjęło się, że przed rozpoczęciem kolacji wigilijnej, należy zmówić modlitwę, a także przeczytać fragment z Pisma Świętego. Nie ma twardych zasad, których muszą trzymać się katolicy. Można zmówić np. po kolei "Ojcze Nasz", "Zdrowaś Maryjo", "Wierzę w Boga", a na zakończenie zmówić "Chwała Ojcu". Jeśli chodzi o fragment z Pisma Świętego, to wybieramy fragment opowiadający o narodzinach Jezusa. Znajdziemy go na samym początku Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza. Następnie przychodzi czas na dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.

Czego życzyć sobie przy dzieleniu się opłatkiem?

Podobnie jak w przypadku modlitwy, nie musimy trzymać się jakiegoś szablonu. Przełamanie się opłatkiem trwa zaledwie chwilę, przez ten czas można wypowiedzieć ledwie kilka słów. Część rodzin dzieli się opłatkiem siedząc lub stojąc przy stole, a inni podchodzą do siebie nawzajem. Przy dzieleniu się opłatkiem życzymy sobie przede wszystkim zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym, dobrych ocen w szkole, spełnienia marzeń czy planów.

Propozycje życzeń na święta 2025. Możesz je wysłać SMS-em już 24 grudnia

Boże Narodzenie wypada w poniedziałek, 25 grudnia. W tym dniu Polacy zaczną rozsyłać sobie życzenia świąteczne. Część osób robi to już w Wigilię, przed lub tuż po wieczerzy wigilijnej. Poniżej znajdziecie propozycji na życzenia bożonarodzeniowe.

Z okazji Bożego Narodzenia życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Aby w Twoim domu zawsze panowała miłość i spokój.

Niech ten wyjątkowy czas jedności i radości przyniesie Państwu wiarę i nadzieję na realizację wszelkich planów zawodowych i prywatnych.

Niech nowonarodzony Jezus błogosławi całej Twojej rodzinie. Żyjcie w zdrowiu, miłości i szczęściu.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci spokojnego, rodzinnego czasu spędzonego z najbliższymi oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2026 roku!

Życzę Ci zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie rodzinnym.

Cicha noc, święta noc, jakiż w tobie dzisiaj cud, w Betlejem dziecina Święta wznosi w górę swe rączęta błogosławi lud. Radosnych Świąt życzy...

