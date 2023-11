37-latek najechał na tył rozrzutnika. Tragiczny wypadek w Podlaskiem

Czego to nie wymyślą...

Mike Tyson przyleciał do Piątnicy po gołębie. Ludzie w szoku. "Kur*** nawet o tym nie wiedziałem"

Legenda przyleciała do Polski

Do tego tragicznego wypadku doszło w środę (8.11) około godziny 16.50 na drodze DK 66. We wsi Wyliny-Ruś (pow. wysokomazowiecki) samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki skoda uderzył w poprzedzający go ciągnik rolniczy Zetor z rozrzutnikiem - przekazała sierż. szt. Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego KWP w Białymstoku. 37-letni kierowca skody zginął na miejscu. Wiadomo, że 65-letni kierowca ciągnika był trzeźwy.

