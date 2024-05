i Autor: Shutterstock

Sieć 6G?

5G to dla ciebie nadal nowość? No to przygotuj się na technologię 6G. To będzie rewolucja

jch 12:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Okazuje się, że sieć 5G, która w Polsce wciąż jest pewną nowością, już wkrótce może okazać się przestarzała. Trwają prace nad technologią 6G, która może być... tysiące razy szybsza od 5G. Skok jakościowy ma być więc gigantyczny.