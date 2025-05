Bohaterowie serialu Rolnicy. Podlasie zainwestowali w nową maszynę

Rolnicy. Podlasie: Andrzej to twardy rolnik. "Nie będzie mnie po ziemi ciągnął"

Rolnicy. Podlasie. Ewelina i Wojtek, wraz z rodziną, prowadzą imponujące gospodarstwo we wsi Miecze. W pracy pomagają im rodzice Eweliny: mama Elżbieta oraz tata Remigiusz. Ewelina i Wojtek mają dzieci: Marcelinkę oraz Magdusię. - Młode małżeństwo opowiada o swojej pracy i decyzji, aby żyć na wsi. Okazuje się, że systematycznie powiększali i inwestowali swoje fundusze do tego stopnia, że stali się największą, bo liczącą aż 120 hektarów, firmą w okolicy - informuje Fokus TV. Rolnicy mają 240 sztuk bydła. Rodzina nieustannie rozwija swoje gospodarstwo. Niedawno małżeństwo kupiło nowiutką kosiarkę do trawy. Najbardziej z nowego nabytku cieszyła sie Ewelina. "Jaka ładna! Ale jaka... zielona!" - cieszyła się pani rolnik ze wsi Miecze. Przed wyjechaniem ze sklepu maszyna została symbolicznie oblana szampanem. - Ale będzie kosić! - zawołała uradowana Ewelina. Całość możecie obejrzeć na naszym wideo.

O czym jest serial Rolnicy. Podlasie?

Rolnicy. Podlasie to popularny serial dokumentalny emitowany na antenie Fokus TV, który zyskał szerokie grono wiernych widzów w całej Polsce. Produkcja przedstawia codzienne życie rolników z województwa podlaskiego – ich pracę, wyzwania, relacje rodzinne i lokalne tradycje. Bohaterowie programu, tacy jak Gienek i Andrzej z Plutycz, Emilia z Laszek czy Agnieszka i Jarek z Bronowa, szybko stali się rozpoznawalnymi postaciami, a ich historie wzbudzają zarówno sympatię, jak i żywe emocje. Serial ukazuje prawdziwe oblicze współczesnego rolnictwa – z jednej strony pełnego trudu i niepewności, z drugiej zakorzenionego w pasji i przywiązaniu do ziemi. Rolnicy. Podlasie to nie tylko rozrywka, ale też cenna lekcja o życiu poza miejskim zgiełkiem i wartościach, które często umykają w codziennym pośpiechu.

Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godzinie 20 na Fokus TV.

