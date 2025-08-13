Andrzej z Plutycz podał wymagania co do kobiety. Tak ma wyglądać!

Organizacją "Wesela bez panny młodej" zajmuje się Justyna ze wsi Ciemnoszyje, która w nagraniu w mediach społecznościowych wyjaśniła, że chce pomóc Andrzejowi znaleźć odpowiednią partnerkę. – Będziemy szukali panny młodej dla Andrzeja. Pomagam mu zorganizować imprezę, w której będzie kawalerem do wzięcia. Panna młoda może przyjdzie, może się znajdzie – mówi Justyna.

W wydarzeniu weźmie udział m.in. Gienek oraz przyjaciel rodziny Sławek zwany Jastrzębiem. Całość zaplanowano na 22 sierpnia, na terenie labiryntu należącego do Justyny i Łukasza Maciorowskich. Za wejście trzeba będzie zapłacić. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Wymagania Andrzeja

Sam zainteresowany zdradził, że na imprezie musi być „dobry zespół disco polo” oraz „odpowiednie kandydatki”. – Nie po 150 kg, tylko normalne dziewczyny – zaznaczył. Wyjaśnił, że kolor włosów nie ma znaczenia, natomiast istotne jest, aby przyszła partnerka nadawała się do pracy w gospodarstwie. – Nie szuka się Miss Polonii, tylko zwykłej dziewczyny, która pomoże w rolnictwie – dodał.

Justyna zasugerowała, że kandydatką mogłaby być również panna z dzieckiem. Andrzej nie widzi w tym przeszkody, komentując żartobliwie, że "800+ jest od razu na start". - Garnitur oczywiście gdzieś mam, tylko nie wiem, czy pasuje, bo już dawno nieużywany - zdradził.

Bilety w przedsprzedaży

Organizatorzy zapowiadają, że bilety na wydarzenie będą dostępne w przedsprzedaży przez internet, a szczegóły pojawią się na profilach w mediach społecznościowych – na TikToku i YouTube Justyny i Łukasza Maciorowskich. – Wesele bez panny młodej, ale z takim kawalerem – zapraszamy serdecznie 22 sierpnia do Ciemnoszyj – zachęca Justyna.

