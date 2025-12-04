W poniedziałek 1 grudnia trójka migrantów próbowała późnym wieczorem nielegalnie przekroczyć granicę w rejonie Placówki Straży Granicznej w Czeremsze. Zgodnie z informacjami służb, cudzoziemcy użyli szlifierki, aby wyciąć fragment technicznej bariery. Kiedy natychmiastowa reakcja polskiego patrolu uniemożliwiła im dalsze działanie, osoby te rzuciły kamieniami w kierunku funkcjonariuszy. Po nieudanej próbie ataku i sforsowania ogrodzenia cała trójka wycofała się w głąb Białorusi.

Według danych Straży Granicznej, tylko w 2025 roku w Podlaskim Oddziale SG odnotowano ponad 27,8 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Skala presji migracyjnej przez wiele miesięcy była wysoka, jednak ostatnie dni pokazują zmianę trendu. W okresie 2–3 grudnia nie zarejestrowano ani jednej próby nielegalnego przedostania się do Polski.

Wyraźny spadek aktywności cudzoziemców może świadczyć o chwilowym uspokojeniu sytuacji po miesiącach nasilonych działań migracyjnych. Służby podkreślają jednak, że pozostają w pełnej gotowości, a granica jest monitorowana bez przerwy.

