Jacek Chlewicki
2025-12-04 12:33

Na granicy polsko-białoruskiej w ostatnich dniach widać wyraźne wyhamowanie presji migracyjnej. Choć 1 grudnia 2025 roku doszło do groźnego incydentu z udziałem trzech cudzoziemców, kolejne dni przyniosły pełen spokój. To pierwszy taki okres od dłuższego czasu.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Zaskakujące informacje Straży Granicznej

i

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe

W poniedziałek 1 grudnia trójka migrantów próbowała późnym wieczorem nielegalnie przekroczyć granicę w rejonie Placówki Straży Granicznej w Czeremsze. Zgodnie z informacjami służb, cudzoziemcy użyli szlifierki, aby wyciąć fragment technicznej bariery. Kiedy natychmiastowa reakcja polskiego patrolu uniemożliwiła im dalsze działanie, osoby te rzuciły kamieniami w kierunku funkcjonariuszy. Po nieudanej próbie ataku i sforsowania ogrodzenia cała trójka wycofała się w głąb Białorusi.

Według danych Straży Granicznej, tylko w 2025 roku w Podlaskim Oddziale SG odnotowano ponad 27,8 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Skala presji migracyjnej przez wiele miesięcy była wysoka, jednak ostatnie dni pokazują zmianę trendu. W okresie 2–3 grudnia nie zarejestrowano ani jednej próby nielegalnego przedostania się do Polski.

Wyraźny spadek aktywności cudzoziemców może świadczyć o chwilowym uspokojeniu sytuacji po miesiącach nasilonych działań migracyjnych. Służby podkreślają jednak, że pozostają w pełnej gotowości, a granica jest monitorowana bez przerwy.

