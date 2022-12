Atak zimy w Białymstoku. Spacer przez osiedle to prawdziwa mordęga. Śnieg zasypał chodniki i ulice [WIDEO]

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, w niedzielę w woj. podlaskim występują intensywne opady śniegu. Pada od rana. Kierowcy muszą bardzo uważać na ulicach. Gruba warstwa śniegu i porywisty wiatr to wyzwanie także dla pieszych. W niedzielę po południu nagraliśmy sytuację na osiedlu Zielone Wzgórza. Wkrótce umieścimy w tym artykule wideo. Po godz. 15, rzecznik prasowy podlaskiej policji przekazał następujące informacje: - Apeluję o zachowanie maksymalnej uwagi i dostosowanie prędkości do warunków. Szczególnie przy takich warunkach należy ocenić własne umiejętności kierowania pojazdem i podjąć właściwą decyzję przed wyjazdem. Nawet najlepsze opony zimowe mogą okazać się niewystarczające do bezpiecznego kontynuowania jazdy. Od północy mamy zgłoszenia o 20 kolizjach w województwie - poinformował podinspektor Tomasz Krupa.

Atak zimy w woj. podlaskim. Ostrzeżenie IMGW

W woj. podlaskim obowiązują obecnie dwa ostrzeżenie 1. stopnia: przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. - Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm, miejscami 20 cm. Strefa opadów śniegu będzie się stopniowo przemieszczać od południowego wschodu w głąb województwa. Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z północnego-wschodu i północy - czytamy w ostrzeżeniu wydanymi przez IMGW. Alert obowiązuje do niedzieli, do godz. 22.

Białystok. Grudniowy atak zimy. Mnóstwo śniegu na ulicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.