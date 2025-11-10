Balony nad Polską, kolejni zatrzymani. Komunikat Straży Granicznej

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-11-10 19:32

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali kolejne osoby zamieszane w wypuszczanie nad terytorium Polski balonów z Białorusi. Chodzi po prostu o przemyt papierosów. Kontrabanda często transportowana jest drogą powietrzną, przy pomocy balonów meteorologicznych. Już nie raz tego rodzaju balony były znajdowane w miejscach, gdzie zaniósł je wiatr wbrew intencjom przemytników.

Szokujący przemyt na Podlasiu. Balony meteorologiczne pełne kontrabandy papierosowej

i

Autor: Shutterstock (2) & Archiwum/ Shutterstock

Balony nad granicą. Straż Graniczna znów udaremniła powietrzny przemyt papierosów

Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymał kolejnych dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w przemycie papierosów przy użyciu… balonów meteorologicznych. To coraz częściej wykorzystywana przez przemytników metoda omijania zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej. Do zatrzymania doszło w nocy w okolicach miejscowości Kowale. Funkcjonariusze Straży Granicznej ujęli 48-letniego obywatela Polski i 29-letniego obywatela Białorusi, którzy przyjechali po odbiór przesyłki. W środku znajdowało się 1,5 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. "Na miejscu znaleziono również szczątki balonu meteorologicznego" – przekazała PAP mjr Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG. 

Balony coraz bardziej popularne wśród przemytników. Zabezpieczenia na granicy utrudniają używanie tradycyjnych metod

To nie jedyny przypadek z ostatnich dni. W okolicach miejscowości Klimówka strażnicy ujawnili przesyłkę przemycaną w podobny sposób – tym razem pakunek z 3 tys. paczek papierosów był podwieszony pod dwa balony meteorologiczne. Z kolei funkcjonariusze z placówki SG w Nowym Dworze przechwycili kolejny transport – 1,5 tys. paczek bez polskich znaków akcyzy. Łącznie, w wyniku trzech ujawnionych przypadków, strażnicy zabezpieczyli ponad 6 tys. paczek nielegalnych papierosów różnych marek, których wartość oszacowano na ponad 100 tys. złotych. "Trwają czynności w celu ustalenia pozostałych osób zaangażowanych w nadanie i odbiór nielegalnych przesyłek" – poinformowała mjr Zdanowicz. Przemyt z użyciem balonów meteorologicznych to jeden z nowszych pomysłów przemytników. Zjawisko nasiliło się po wprowadzeniu na granicy zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych, które znacznie utrudniły klasyczne formy przemytu przez linię graniczną. Balony, wypełnione helem lub wodorem, mogą przenosić ładunki nawet kilkunastu kilogramów. Przemytnicy nadają je z terytorium Białorusi, licząc na to, że wiatr zniesie pakunki po polskiej stronie. Tam czekają już odbiorcy, którzy mają szybko zabezpieczyć towar.

Super Express Google News
QUIZ. Co wiesz o Augustowie? To miasto w Podlaskiem uznawane jest za czołowe uzdrowisko w Polsce
Pytanie 1 z 15
W którym wieku Augustów otrzymał prawa miejskie?
short balon polska
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BALONY
PRZEMYT