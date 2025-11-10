Balony nad Polską, kolejni zatrzymani. Komunikat Straży Granicznej

Balony nad granicą. Straż Graniczna znów udaremniła powietrzny przemyt papierosów

Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymał kolejnych dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w przemycie papierosów przy użyciu… balonów meteorologicznych. To coraz częściej wykorzystywana przez przemytników metoda omijania zabezpieczeń na granicy polsko-białoruskiej. Do zatrzymania doszło w nocy w okolicach miejscowości Kowale. Funkcjonariusze Straży Granicznej ujęli 48-letniego obywatela Polski i 29-letniego obywatela Białorusi, którzy przyjechali po odbiór przesyłki. W środku znajdowało się 1,5 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. "Na miejscu znaleziono również szczątki balonu meteorologicznego" – przekazała PAP mjr Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG.

Balony coraz bardziej popularne wśród przemytników. Zabezpieczenia na granicy utrudniają używanie tradycyjnych metod

To nie jedyny przypadek z ostatnich dni. W okolicach miejscowości Klimówka strażnicy ujawnili przesyłkę przemycaną w podobny sposób – tym razem pakunek z 3 tys. paczek papierosów był podwieszony pod dwa balony meteorologiczne. Z kolei funkcjonariusze z placówki SG w Nowym Dworze przechwycili kolejny transport – 1,5 tys. paczek bez polskich znaków akcyzy. Łącznie, w wyniku trzech ujawnionych przypadków, strażnicy zabezpieczyli ponad 6 tys. paczek nielegalnych papierosów różnych marek, których wartość oszacowano na ponad 100 tys. złotych. "Trwają czynności w celu ustalenia pozostałych osób zaangażowanych w nadanie i odbiór nielegalnych przesyłek" – poinformowała mjr Zdanowicz. Przemyt z użyciem balonów meteorologicznych to jeden z nowszych pomysłów przemytników. Zjawisko nasiliło się po wprowadzeniu na granicy zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych, które znacznie utrudniły klasyczne formy przemytu przez linię graniczną. Balony, wypełnione helem lub wodorem, mogą przenosić ładunki nawet kilkunastu kilogramów. Przemytnicy nadają je z terytorium Białorusi, licząc na to, że wiatr zniesie pakunki po polskiej stronie. Tam czekają już odbiorcy, którzy mają szybko zabezpieczyć towar.

