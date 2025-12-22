Greckie pochodzenie, symbol zwycięstwa i siły. To jedno z najpopularniejszych imion męskich w Polsce

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2025-12-22 5:10

Ma greckie korzenie, wyraziste znaczenie i od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najczęściej nadawanych imion męskich. W Polsce nosi je ponad 138 tysięcy mężczyzn, a jego popularność nie słabnie mimo zmieniających się trendów. O jakie imię chodzi? Sprawdźcie!

Greckie pochodzenie, symbol zwycięstwa i siły. To jedno z najpopularniejszych imion męskich w Polsce

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Imię Mikołaj od lat utrzymuje się w czołówce najczęściej nadawanych imion męskich w Polsce. Jest dobrze znane, łatwe do zapamiętania i mocno zakorzenione w tradycji, zarówno językowej, jak i kulturowej. Mikołaj to imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słów niké (zwycięstwo) oraz laós (lud), co razem można tłumaczyć jako „zwycięzca ludu” lub „ten, który przynosi zwycięstwo ludziom”. W wielu kulturach imię to kojarzone jest z autorytetem, odpowiedzialnością i troską o innych.

Czytaj też: Wybrano idealne imię dla psa. W Polsce nosi je też setki kobietZ danych wynika, że imię Mikołaj nosi w Polsce 138 618 mężczyzn. To sprawia, że znajduje się ono w ścisłej czołówce najpopularniejszych imion męskich. Osobom noszącym imię Mikołaj często przypisuje się:

  • odpowiedzialność i konsekwencję w działaniu,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • otwartość na ludzi i empatię,
  • zdolności organizacyjne i przywódcze.

To oczywiście cechy przypisywane symbolicznie, jednak imię Mikołaj od lat budzi pozytywne skojarzenia.

Kiedy Mikołaj obchodzi imieniny?

Imieniny Mikołaja obchodzone są kilka razy w roku, jednak najczęściej kojarzoną datą jest 6 grudnia. To właśnie tego dnia imię zyskuje dodatkowy, kulturowy wymiar, silnie zakorzeniony w polskiej tradycji. Mikołaj to imię uniwersalne, ponadczasowe i dobrze funkcjonujące zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłym życiu. Jego popularność nie jest chwilowym trendem, lecz efektem wieloletniej obecności w polskim społeczeństwie.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski
Najpiękniejsze imiona męskie w Polsce według AI
10 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIKOŁAJ
POPULARNE IMIONA
MODNE IMIONA
IMIONA