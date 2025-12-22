Greckie pochodzenie, symbol zwycięstwa i siły. To jedno z najpopularniejszych imion męskich w Polsce

Imię Mikołaj od lat utrzymuje się w czołówce najczęściej nadawanych imion męskich w Polsce. Jest dobrze znane, łatwe do zapamiętania i mocno zakorzenione w tradycji, zarówno językowej, jak i kulturowej. Mikołaj to imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słów niké (zwycięstwo) oraz laós (lud), co razem można tłumaczyć jako „zwycięzca ludu” lub „ten, który przynosi zwycięstwo ludziom”. W wielu kulturach imię to kojarzone jest z autorytetem, odpowiedzialnością i troską o innych.

Czytaj też: Wybrano idealne imię dla psa. W Polsce nosi je też setki kobietZ danych wynika, że imię Mikołaj nosi w Polsce 138 618 mężczyzn. To sprawia, że znajduje się ono w ścisłej czołówce najpopularniejszych imion męskich. Osobom noszącym imię Mikołaj często przypisuje się:

odpowiedzialność i konsekwencję w działaniu,

umiejętność podejmowania decyzji,

otwartość na ludzi i empatię,

zdolności organizacyjne i przywódcze.

To oczywiście cechy przypisywane symbolicznie, jednak imię Mikołaj od lat budzi pozytywne skojarzenia.

Kiedy Mikołaj obchodzi imieniny?

Imieniny Mikołaja obchodzone są kilka razy w roku, jednak najczęściej kojarzoną datą jest 6 grudnia. To właśnie tego dnia imię zyskuje dodatkowy, kulturowy wymiar, silnie zakorzeniony w polskiej tradycji. Mikołaj to imię uniwersalne, ponadczasowe i dobrze funkcjonujące zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłym życiu. Jego popularność nie jest chwilowym trendem, lecz efektem wieloletniej obecności w polskim społeczeństwie.