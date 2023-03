W sklepie w jednej z galerii handlowych w Białymstoku (woj. podlaskie) ochroniarze zauważyli mężczyznę, który spakował do koszyka ubrania i kosmetyki, usunął z nich zabezpieczenia i wyszedł na zewnątrz. Pracownicy ochrony próbowali go zatrzymać, ale on cisnął koszykiem i zaczął uciekać. Miał pecha. Ścigających mężczyznę ochroniarzy zauważyli przejeżdżający obok w nieoznakowanym radiowozem policjanci, przyłączyli się do pościgu i szybko dorwali próbującego się schować w pobliskich garażach złodzieja. Okazał się nim 40-letni Białorusin, który wciąż miał przy sobie część skradzionych fantów. Łącznie wyniósł ze sklepu towar o wartości ponad 4 tys. zł. Trafił do aresztu. Za kradzież grozi mu 5 lat odsiadki.

